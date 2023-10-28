السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد الشرنوبي ينتهي من تصوير "إقامة جبرية" خلال أسبوع

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

يواصل الفنان محمد الشرنوبي، تصوير أحداث دوره ضمن المسلسل الدرامي الجديد "إقامة جبرية" والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم شتاء 2024. 

وأوشك محمد الشرنوبي، وأبطال العمل على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، حيث يتبقى لهم أسبوع على انتهاء تصوير المشاهد النهائية منه ليدخل العمل بعدها مرحلة المكساج والمونتاج استعدادًا لعرضه. 

ويقوم المخرج أحمد سمير فرج، حاليًا بمونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصويره مشاهد العمل الأخيرة. 

مسلسل "إقامة جبرية"

مسلسل "إقامة جبرية" مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة. 

وتجسّد هنا الزاهد، خلال أحداث مسلسل "إقامة جبرية" شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال.

وتقدم صابرين دور والدة محمد الشرنوبي، وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد، من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل، فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة وتقع هنا الزاهد في نهاية العمل في حب الشرنوبي.

أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

المسلسل من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، فيدرا، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبدالله، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.

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