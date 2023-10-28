ثلاثي هجومي يقود أرسنال أمام شيفيلد و"النني" على مقاعد البدلاء

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستضيف أرسنال، نظيره شيفيلد، في الرابعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد الإمارات، في إطار الجولة العاشرة لـ«بريميرليج».

وسيقود إيدي نيكيتياه، هجوم أرسنال، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من جابرييل مارتينللي، وبوكايو ساكا، وكاي هافريتز.

ويتواجد لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد، على مقاعد بدلاء «جانرز»، إلى جانب المصري محمد النني، الذي عاد مجددًا للظهور في قائمة المباراة، حيث يتواجد بديلًا في مواجهة شيفيلد.

وجاء تشكيل أرسنال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت، ويليام سالبيا، جاكوب كيوير، أولكسندر زينشينكو

خط الوسط: كاي هافريتز، ديكلان ريس، إيميل سميث رووي

خط الهجوم: جابرييل مارتينللي، إيدي نيكيتياه، بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال، المركز الثالث في جدول ترتيب «بريميرليج» برصيد 21 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد، المركز العشرين والأخير في الجدول، برصيد نقطة واحدة.