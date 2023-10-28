120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

كتل حديدية مرصوصة بجوار سور طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، في نطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة، شاهدة على أبشع حادث على هذا الطريق، والذي أسفر عن مصرع 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بإصابات مختلفة.

سرعة التعامل مع الحادث

على مدار 120 دقيقة رعب من المتواجديدن في مكان الحادث، نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الوضع من خلال إخماد الحرائق بالسيارات وإجراء عمليات التبريد حتى لا يتجدد اشتعال النيران.

مجهود شاق للأوناش المرور على مدار ساعتين من سحب السيارات التى لم تصل لها النيران في مخاطرة بحياة من يقوم بهذا العمل وكذلك استكمال العمل عقب السيطرة على الحريق بسحب جميع السيارات من منتصف الطريق إلى جانبي الطريق لحيان إجراء المعينات اللازمة

بداية اشتعال النيران

منذ اشتعال الحريق في السيارات وبالتحديد الساعة 7.30 صباح اليوم بالكيلو 100 بمدخل طريق قرية الشجاعة، انتقلت كافة الجهات المعنية بالحادث إلى موقع التصادم، وتم تسخير كافة الإمكانيات من أجل سرعة السيطرة على كتل النيران التي توسعت دائرتها؛ بسبب وجود عدد كبير من السيارات.

وعقب مرور أكثر من ساعة نجحت الجهود في تضيق حيز الحريق حتى السيطرة كليًا عليه، وإجراء عمليات التبريد مع رفع أثار الحادث بجوار الطريق لإعادة فتحه من جديد عقب إغلاقه بسبب الحادث.

تفحم 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بإصابات مختلفة

أكد الدكتور هاتى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم الانتهاء من نقل ضحايا حادث الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة والذي أسفر عن تفحم 32 شخصا وإصابة 60 آخرين بإصابات مختلفة.

وكشف وكيل وزاره الصحة خلال مداخلة له عبر تطبيق الزوم مع الصحفيين أن الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهرة وقع في الساعة 7.30 صباح اليوم بالكيلو 100 بمدخل طريق قرية الشجاعة بسبب الشبورة المائية.

25 سيارة إسعاف ودعم من خارج محافظة البحيرة

وأشار وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بعدد 25 سيارة إسعاف وتم عمل دعم لمواقع هذه السيارات من خارج المحافظة لخدمة الحوادث لافتا أنة تم الانتهاء من نقل جميع الجثامين للمستشفيات ومنها 18جثة مستشفى وادي النطرون التخصصي و9 جثث مستشفى النوبارية المركزي و5 جثث مستشفى أبو المطامير المركزي

كما تم نقل المصابين مستشفيات وادي النطرون وغرب النوبارية حيث تم نقل 53 مصابا مستشفى وادي النطرون التخصصي و7 مصابين غرب النوبارية.

دعم المستشفيات ب 5 فرق متنقلة فى تخصصات الجراحة والعظام

وأضاف جميعة أنه تم دعم المستشفيات ب 5 فرق متنقلة فى تخصصات الجراحة والعظام للمساعدة فى علاج المصابين وشهد الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة اليوم السبت حادثا مروعا إثر اصطدام أتوبيس لنقل الركاب وعدد كبير من السيارات ماتسبب فى اشتعال النيران بهما.

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث "صحراوى البحيرة"

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من النيابة العامة للانتقال إلى موقع اشتعال النيران في عشرات من السيارات؛ لفحص آثار الحادث.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثث الضحايا، عقب إعداد تقرير حول ملابسات الوفاة وتسليم الجثامين لذويهم، وطلب التحريات حول الواقعة.

وقررت النيابة، أيضًا، تشكيل لجنة فنية من المهندسين لفحص خسائر السيارات، وإعداد تقرير حول قيمتها، مع رفع آثار الحادث، وتشكيل اللجان المختصة لمعرفة أسبابه.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين والانتقال لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث والكشف عن أسبابه.