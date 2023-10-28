تفحّم عشرات السيارات.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 45 بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، جراء نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية"، أمام مدخل قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبيّن نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة وجارٍ السيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 45 آخرين، وتم نقل المصابين وجثث المتوفين للمستشفيات عن طريق سيارات الإسعاف، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

20 سيارة إسعاف لنقل المصابين

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنجدة المصابين في الحادث.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.