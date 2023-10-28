"الهيروين" يقود تاجر فاكهة للسجن 3 سنوات مع الشغل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر فاكهة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة البدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حامد فريد، وعضوية المستشارين حسين فخري أسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "احمد. م"، 22 سنة تاجر فاكهة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 6266 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين.

وتبين أنه في يوم 18 مارس الماضي، أحرز المتهم مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وردت معلومات لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.