استدعاء محمد الشيبي لقائمة المغرب الأولية استعدادا لتصفيات كأس العالم

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن استدعاء المدافع المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، للتواجد ضمن القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلسي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد المغربي في الخطاب، أن الشيبي مستدعى للقائمة الأولية لمنتخب المغرب الذي يواجه إريتريا يوم ١٦ نوفمبر المقبل في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، ومباراة تنزانيا في دار السلام يوم ٢١ من نفس الشهر في الجولة الثانية، علما بأن التجمع الدولي بداية من ١٣ وحتى ٢١ نوفمبر.

يذكر أن منتخب المغرب في صدارة التصنيف لمنتخبات قارة أفريقيا، والمنتخب صاحب المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة ٢٠٢٢ بقطر في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب عربي أو أفريقي.

من جانب آخر قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز.

بيراميدز سعيد بتجاوز المصري في الدوري

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد برج العرب في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري، ليستمر الفريق في صدارة جدول الترتيب برصيد ١٣ نقطة.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، تحضيرا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب.

وعبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري، موضحا أن المصري فريق محترم وقوي وقدم مباريات قوية وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل من البداية.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.