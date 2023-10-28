إعلامية: الاحتلال يقتل الأطفال والنساء لقطع نسل الفلسطينيين

قالت نجوى قطيفان الإعلامية الفلسطينية، إن الاحتلال ينتقم في الإعلاميين والفلسطينيين، بقتل أولادهم، كما قال الزميل وائل الدحدوح بعدما استشهد بعض أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، أن أكثر من 3 آلاف طفل استشهدوا خلال 22 يوما منذ بدء العدوان على غزة، بالإضافة إلى استشهاد 1700 سيدة، مؤكدة أن الاحتلال يحاول أن يوقف نسل الفلسطينيين من خلال استهدافه الأطفال والنساء، وهذا الهدف واضح.

وأشارت إلى أن الطفل الفلسطيني لديه لعبة وحيدة يلعبها في الشارع، هي لعبة الشهيد والاحتلال، الطفل الفلسطيني يستيقظ على صوت قصف، وصراخ الأم والأب من شدة القصف، مردفة: "رأينا بعض المشاهد لأطفال يجلسون بجوار جثث أهلهم، يشعرون بالصدمة، أطفال رضع كانوا يرجفون، أطفالنا معرضين للخطر، لكن إيماننا بربنا أنه سينصرنا".