السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية: الاحتلال يقتل الأطفال والنساء لقطع نسل الفلسطينيين

نجوى قطيفان الإعلامية
نجوى قطيفان الإعلامية الفلسطينية

قالت نجوى قطيفان الإعلامية الفلسطينية، إن الاحتلال ينتقم في الإعلاميين والفلسطينيين، بقتل أولادهم، كما قال الزميل وائل الدحدوح بعدما استشهد بعض أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي"، أن أكثر من 3 آلاف طفل استشهدوا خلال 22 يوما منذ بدء العدوان على غزة، بالإضافة إلى استشهاد 1700 سيدة، مؤكدة أن الاحتلال يحاول أن يوقف نسل الفلسطينيين من خلال استهدافه الأطفال والنساء، وهذا الهدف واضح.

وأشارت إلى أن الطفل الفلسطيني لديه لعبة وحيدة يلعبها في الشارع، هي لعبة الشهيد والاحتلال، الطفل الفلسطيني يستيقظ على صوت قصف، وصراخ الأم والأب من شدة القصف، مردفة: "رأينا بعض المشاهد لأطفال يجلسون بجوار جثث أهلهم، يشعرون بالصدمة، أطفال رضع كانوا يرجفون، أطفالنا معرضين للخطر، لكن إيماننا بربنا أنه سينصرنا".

الطفل الفلسطيني قصف والاحتلال الشهيد أطفال رضع معرضين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": قافلة المساعدات السابعة تصل غزة خلال ساعات

"عضو التنسيقية": حضور الرئيس السيسى المعرض الدولى السنوى للصناعة رسالة للداخل والخارج

الرئيس السيسى فى رسالة للشعب المصرى: خلونا نشتغل ونبنى ونعمر

الرئيس السيسى: العبرة ليست بإنشاء المجالس وإنما بالإرادة

الرئيس السيسى: يجب أن يتعلم العامل المسئولية إلى جانب المهارة

الرئيس: نسعى لتخفيف حدة الأزمة فى غزة وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

الرئيس السيسى: نضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى: قادرون بفضل الله وشعبنا وشبابنا وجيشنا أن نحمى بلدنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

120 دقيقة رعب.. مشاهد من حادث "صحراوي البحيرة" المروع (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجآت الغزو البري لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة