السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس بملتقى الصناعة بعثت رسائل طمأنة للشعب المصرى

شيماء محود نبيه
شيماء محود نبيه

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، حملت رسائل طمأنة للشعب المصري خاصة في ظل الأحداث الجارية، موضحة أن الرئيس أكد في كلمته "أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية، في إطار أن فهم الاستقرار مهم جدًا للمنطقة وللدولة".

القضية الفلسطينية دائمًا في أولويات القيادة السياسية 

وأكدت نبيه أن القضية الفلسطينية دائمًا في أولويات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن مصر تعمل على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل الحصول على استقلاله، متابعة: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على التهدئة، وهذا يعد دعمًا للقضية الفلسطينية".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد هو حرب إبادة جماعية، تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل إجبارهم على ترك غزة، مؤكدة أن موقف مصر دائم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري حتى لا تتم تصفية القصية الفلسطينة.

وفي السياق ذاته، أكدت نبيه أن كلمة الرئيس السيسي خلال الملتقي قطاع الصناعة، وإعلانه استعداد الدولة تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي، تأتي تلبية لاحتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي ودعم المستثمرين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا نحتاج إلى تسجيل تقدير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة في غزة، وذلك مهم جدًا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق النار في غزة".

الرئيس السيسي قطاع الصناعة القصية الفلسطينة القيادة السياسية الشعب الفلسطيني

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