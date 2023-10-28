أمين تنظيم حزب حماة الوطن: الرئيس السيسى قائد من طراز فريد

أكد الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، جاءت محملة برسائل واضحة بأن جيش مصر لن يتوانى عن حماية حدود الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن ما عهدناه من القيادة السياسية يؤكد أن الرئيس السيسي قائد من طراز فريد.

وأوضح أن تشديدات القيادة السياسية الدائمة على حماية الأمن القومي للبلاد، هى رسائل يجب أن يعيها دول المنطقة جيدًا وعلى رأسها من يسعى لجر المنطقة للصراع المسلح.

ما يفعله جيش الاحتلال برعاية أمريكية يزيد من تعقيد الأمور بالمنطقة

وانتقد العطيفي استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الإسرائيلية بحق المواطنين بفلسطين، والذي وصل لاجتياح بري وقصف جوي، في ظل انقطاع وسائل الاتصال، ليتمكن جيش الاحتلال من ارتكاب جرائمه مع غياب التوثيق لهذه الجرائم.

وأكد العطيفي أن ما تفعله إسرائيل برعاية أمريكية يزيد المنطقة اشتعالًا ويزيد من تعقيد الأمور، ومن إمكانية حلحلة القضية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة كل الحرص على أن تلعب دورًا إيجابيًا في الأزمة الحالية والصراع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية حيث تبذل جهودا حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل، والذي أثمر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف العنف والالتزام بهدنة.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن مصر ما زالت حريصة على إدخال المساعدات للأشقاء في فلسطين، وهو ما أكده الرئيس اليوم، داعيًا لضرورة الالتزام بقرار الهدنة الأممي، وإنقاذ الفلسطينيين من عملية الاجتياح العسكري المستمرة منذ مساء أمس.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة في قطاع غزة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأضاف الرئيس خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية: "نبذل جهدًا لكن ليس كل شيء نتحدث عنه، وعندما ينتهي نعلن عنه".