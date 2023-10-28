مهرجان سيمفونى يعلن عن إضافة فقرة خاصة لدعم القضية الفلسطينية

قالت نرمين ميشيل، المتحدث الرسمى والمستشارة الإعلامية لمهرجان سيمفونى للفنون لتكريم الإعلاميين، إن إدارة المهرجان برئاسة المخرج ملاك منسى تعلن عن أضافة لمسة إنسانية من خلال فقرات حفل المهرجان بدعم الدولة الفلسطينية خلال أزمتها التى لا تحمل أى نوع من الأنسانية مطلاقآ.

وأضافت ميشيل أن المهرجان يقدر الدور العظيم الذى تقوم به الدولة المصرية والإعلام المصرى بكل صوره فى دعم القضية الفلسيطنية أمام الاحتلال الإسرائيلي.



جدير بالذكر أن مهرجان سيمفوني للفنون يقام على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأحد 29 أكتوبر السادسة مساء، أحتفالية لتكريم الإعلاميين، وذلك بحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وقال ملاك منسي، مؤسس ورئيس مهرجان سيمفوني للفنون، إنه تم تأسيس المهرجان منذ 4 سنوات، وقد جاءت فكرة ورؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانًا منا بالدور الذي يقومون به.

جمعية الهلال الأحمر تفقد الاتصال مع فرق الاغاثة

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت عن أنها "فقدت الاتصال تمامًا" مع فرق الطوارئ الطبية في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها "فقدت الاتصال تمامًا مع غرفة العمليات في غزة وجميع فرقنا العاملة هناك"، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة في أعقاب زيادة كبيرة في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء قدرة فرقنا على مواصلة تقديم خدماتها الطبية الطارئة، خاصة أن هذا العطل يؤثر على رقم الطوارئ المركزي "101" ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق، قالت "جوال"، شركة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمة الهاتف المحمول لقطاع غزة، في بيان لها، إن الغارات أدت إلى "انقطاع كامل لخدمة الاتصالات".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن أنه "يوسّع عملياته البرية" في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري.

وقال هاجاري: "بالإضافة إلى العمليات الهجومية التي قمنا بها خلال الأيام القليلة الماضية، تقوم القوات البرية للجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليتها البرية هذا المساء".

وأضاف: "مئات الآلاف من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي متواجدون حول حدود الدولة - في الجو والبر والبحر - لحماية الدولة".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أفادت فيه شبكة سي إن إن بأن سلسلة كبيرة من الانفجارات هزت مدينة غزة ليلة الجمعة