قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث "صحراوى البحيرة" والضحايا والمصابين

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من النيابة العامة للانتقال إلى موقع اشتعال النيران في عشرات من السيارات؛ لفحص آثار الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة 95 مواطنًا، على طريق الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة البحيرة.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثث الضحايا، عقب إعداد تقرير حول ملابسات الوفاة وتسليم الجثامين لذويهم، وطلب التحريات حول الواقعة.

وقررت النيابة، أيضًا، تشكيل لجنة فنية من المهندسين لفحص خسائر السيارات، وإعداد تقرير حول قيمتها، مع رفع آثار الحادث، وتشكيل اللجان المختصة لمعرفة أسبابه.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين والانتقال لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث والكشف عن أسبابه.

كان قد وقع تصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، وتم فحص البلاغ ورفع حطام الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة، الأمر الذى أدى إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 60 آخرين.

ودفع على الفور بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.