السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

السيسى: إنشاء المجمعات الصناعية يستهدف توفير جهد ووقت المستثمرين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة شركة "نوفا" للتنمية الصناعية، قائلًا: "إن عدد محطات المعالجة والصرف والرفع ستحتاج كميات ضخمة جدًا من المواد التي ينتجها المصنع، وهدفنا أن يكون الربح في توفير مواد أو مستلزمات أو منتجات مصنعة محليًا لتوفير فرص عمل".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أن إنشاء الدولة للمجمعات الصناعية يستهدف توفير الجهد والوقت على المصنعين والمستثمرين، معقبًا: "تصنيع مكونات ومعدات معالجة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب موضوع مهم قوي، لأننا هنستهلك منه كميات كبيرة خلال برنامج حياة كريمة".

وتابع: "المنشآت المدنية بالأرض لها تكلفة، طيب إنت دفعتها سواء استثمارات خاصة أو تمويل من البنوك، بقول الكلام ده لكل اللى بيسمعني، أنا مثلًا صرفت في المنشآت 200 مليون جنيه، وخطتك ودراسات الجدوى تقول أعمل اللى هعمله في 5 سنين، طيب لو أنا عملتلك المنشآت دي وإنت حطيت استثمارات كلها وتجيب المعدات، وبدل ما تعمل المشروع في 5 سنين تعمله في سنة أو سنتين، أنا بعملك كده علشان أشجعك مش علشان أشاركك في الربح".

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

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