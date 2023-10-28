برلمانى: تصويت 120 دولة لوقف العنف فى غزة يؤكد دعم القضية الفلسطينية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تصويت 120 دولة لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة، تأكيد على دعم القضية الفلسطينية وعلى الاحتلال الإسرائيلي وقف الهجمات العدوانية على قطاع غزة.

يطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانه على فلسطين

وأكد عباس، في تصريحات صحفية له، على ضرورة الضغط المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشاد عضو مجلس النواب، بترحيب الرئيس السيسي بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما شاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ودعم ومساندة الحق الفلسطيني إلى أصحابه الحقيقيين.

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، على مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة بغالبية 120 صوتا.

ويدعو القرار إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في قطاع غزة المدمر.

وأيدت الدول العربية الرئيسية وفي مقدمتهم مصر، القرار، فيما انتقدت الولايات المتحدة، التي انحازت إلى إسرائيل، بشدة القرار، ووصفته بأنه “معيب للغاية”، حسب “سي إن إن”.

ورفع الأردن القرار إلى الجمعية العامة بعد فشل المحاولات المتتالية للدعوة إلى وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية في مجلس الأمن الأكثر قوة.

ويدعو مشروع القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" بالإضافة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق".