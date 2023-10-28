قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال، 150 هدفا تحت الأرض خلال الليل في إطار "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

وأوضح العدو إن من بين القتلى عاصم أبو ركبة، الرجل المسؤول عن الأصول الجوية لحماس، الذي ساعد في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، حسبما افادت شبكة سي ان ان الإخبارية.

وأضافت كان من المتوقع شن هجوم بري إسرائيلي كبير منذ هجمات حماس الأولية، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان إعلان الجيش الإسرائيلي يشير إلى بداية الهجوم.

ليلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة، فقد بدأ القصف المكثف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وهزت سلسلة من الانفجارات لجيش العدو في غزة شمال القطاع، وعن نشاط عسكري "غير عادي و مكثف ومستمر" وسماع إطلاق نار كثيف من الرشاشات.

آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

وتابعت كان السكان يتجمعون في مستشفى مركزي في غزة حدادا على أحبائهم الذين قتلوا خلال الليل.

ويظهر مقطع فيديو جثثا متعددة، بما في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى.

وقال أحد الأطباء إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى. وقال سكان غزة إن الغارات الجوية التي وقعت يوم الجمعة كانت الأكثر كثافة منذ أن بدأت إسرائيل بالانتقام من حماس قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ويعاني الكثيرون من صعوبة الاتصال بالناس في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب الهجوم الجوي، وفقًا لشركة الاتصالات الفلسطينية جوال.

كما أفادت شركة المراقبة NetBlocks ومقرها لندن أن آخر مشغل إنترنت رئيسي في المنطقة، Paltel، قد تعرض لأضرار في خطوطه الدولية.

ورفضت إسرائيل دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ووصفها وزير الخارجية الإسرائيلي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا اهمية، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له أهمية سياسية، إلا أنه غير ملزم، ويأتي وسط عدم وجود إجماع عالمي حول كيفية حل الأزمة.