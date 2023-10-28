السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

اثار قصف غزة
اثار قصف غزة

قصف جيش الاحتلال، 150 هدفا تحت الأرض خلال الليل في إطار "توسيع عملياته البرية" في قطاع غزة.

آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة 

وأوضح العدو إن من بين القتلى عاصم أبو ركبة، الرجل المسؤول عن الأصول الجوية لحماس، الذي ساعد في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، حسبما افادت شبكة سي ان ان الإخبارية. 

وأضافت كان من المتوقع شن هجوم بري إسرائيلي كبير منذ هجمات حماس الأولية، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان إعلان الجيش الإسرائيلي يشير إلى بداية الهجوم.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بين غزة والعالم يؤثر على دخول المساعدات

ليلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة، فقد بدأ القصف المكثف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي. 

وهزت سلسلة من الانفجارات لجيش العدو في غزة شمال القطاع، وعن نشاط عسكري "غير عادي و مكثف ومستمر" وسماع إطلاق نار كثيف من الرشاشات.

آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة 

وتابعت كان السكان يتجمعون في مستشفى مركزي في غزة حدادا على أحبائهم الذين قتلوا خلال الليل.

ويظهر مقطع فيديو  جثثا متعددة، بما في ذلك جثث أطفال، مغطاة بأكفان بيضاء أو بطانيات سميكة، ملقاة على الأرض في ساحة المستشفى. 

وقال أحد الأطباء إن المستشفى استقبل 22 جثة خلال الليل ومئات الجرحى. وقال سكان غزة  إن الغارات الجوية التي وقعت يوم الجمعة كانت الأكثر كثافة منذ أن بدأت إسرائيل بالانتقام من حماس قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

ويعاني الكثيرون من صعوبة الاتصال بالناس في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب الهجوم الجوي، وفقًا لشركة الاتصالات الفلسطينية جوال.

 كما أفادت شركة المراقبة NetBlocks ومقرها لندن أن آخر مشغل إنترنت رئيسي في المنطقة، Paltel، قد تعرض لأضرار في خطوطه الدولية.

ورفضت إسرائيل دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ووصفها وزير الخارجية الإسرائيلي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لا اهمية، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحماس. 

وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له أهمية سياسية، إلا أنه غير ملزم، ويأتي وسط عدم وجود إجماع عالمي حول كيفية حل الأزمة.

اقرأ أيضاً

برلمانى: الاجتياح البرى لقطاع غزة يهدد بمزيد من التعقيد للقضية الفلسطينية

إسرائيل الجيش المحتل غزة الهجوم البري حماس غارات جوية إسرائيلية هجمات حماس الأولية آخر تطورات الاجتياح البري قطاع غزة آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة

مواد متعلقة

بعد حملات كبرى.. إيلون ماسك يستجيب لإيصال الإنترنت لغزة

أمين عام جبهة النضال الفلسطينى لـ الدستور: محاولات إسرائيل للغزو البرى هى استطلاع لقدرة المقاومة

الجيش الأمريكى: ما يحدث فى غزة قرار إسرائيلى

المتحدث باسم جيش الاحتلال يؤكد وجود قوات برية إسرائيلية داخل غزة

أهالى غزة يتجمعون أمام مستشفى الشهداء حدادًا على "ضحايا المجزرة الليلية"

ما السيناريوهات المتوقعة بعد الغزو البرى الإسرائيلى لـ"غزة"؟

أبو الغيط: موافقة الأمم المتحدة على القرار العربى انتصار على سلطة الفيتو

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة