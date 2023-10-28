السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: هدفنا تلبية احتياجات السوق المصرية فى مختلف الصناعات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للحضور الأجانب، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، قائلًا: "أهلًا بكم في مصر، وسعداء بوجودكم معنا، وسعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم السبت: "الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالصناعة التي تغطي احتياجات السوق المصرية، وهدفنا تلبية احتياجات السوق من كل شيء ليس فقط في الصناعة، وإنما في كل المطالب".

ونوَّه الرئيس السيسي بأن المكون المحلي في أي صناعة لا بد أن يزيد باستمرار.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح الملتقى للصناعة الصناعة مصر السوق

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