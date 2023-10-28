السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات لضبط الطرق

إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطرق والشوارع والميادين والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة.

تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات

وأوضح اللواء عصام سعد إلى العمل على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بكافة المراكز والأحياء لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام دون تهاون أو تقاعس وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم إزالة الحواجز الحديدية والحجارة ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بتقسيم الخياط بحي شرق على أن يتم استمرار الحملات بباقي الشوارع والميادين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توجيه عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بتنظيم عدة حملات لإزالة الحواجز الحديدية والحجارة أمام بعض المنازل وبالشوارع بمنطقة تقسيم الخياط ورفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق خاصة عقب ورود شكاوى المواطنين من تضررهم بوجود حديد واحجار أمام العقارات.

وأكد تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والنقل والانتقال والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام لافتًا إلى استمرار تنفيذ وشن تلك الحملات بصفة دورية بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي ومسئولي التراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل من أفراد الإشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار الحملات بمختلف المراكز والأحياء لفرض الانضباط بالشارع تسهيلًا لحركة المرور.

إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
إزالة حواجز حديدية
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الإجراءات القانونية محاضر للمخالفين حرم الطرق والشوارع وتعطيل للمرور كشرطة المرافق

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