الرئيس السيسى: مستعدون لتوفير 100 مدرسة للتعليم الفنى سنويًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه توجد آلاف المدارس الفنية، لكن دورها لا يتناسب مع سوق العمل، مضيفًا: "مستعدون لتوفير 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها، مثل مدرسة بدر في برج العرب، أو مدرسة دمياط".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت: "مستعدون أن نعيد تأهيلها بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب منها".

وكان المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية كل عام؛ لدعم التعليم الفني وتطوير الصناعة في السوق المصرية.