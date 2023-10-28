"السويدى" يعلن تأييده جميع قرارات الرئيس السيسى

وجه المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية في ظل الظروف الراهنة الصعبة التي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف السويدي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت: “نقدر حضور الرئيس الذي يعتبر دفعة ومساندة لكل الشركات وقطاع الصناعة بصفة عامة”.

وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: “نعلن مساندة الرئيس السيسي في جميع القرارات السياسية”.