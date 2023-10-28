السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اتحاد الصناعات" يناشد الرئيس السيسى لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية سنويًا

المهندس محمد السويدي
المهندس محمد السويدي

ناشد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية كل عام؛ لدعم التعليم الفني وتطوير الصناعة في السوق المصرية.

وأضاف السويدي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للتعليم الفني العام الماضي، وأنتجت كفاءات عالية، تم الاستفادة بها في المصانع المصرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

رئيس اتحاد الصناعات 100 مدرسة تكنولوجيا التعليم الفنى الدولي السنوي للصناعة أول مدرسة تكنولوجيا

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