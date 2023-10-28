رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر التكامل المعرفي بـ"دراسات سوهاج" اليوم

يفتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنطمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بعنوان (التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي)، بحضور الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وصرح الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يُعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

المؤتمر يهدف إلى الربط بين العلوم المختلفة

وأوضح نور الدين أن المؤتمر يقام يومي السبت والأحد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية والإنسانية والتجريبية والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابتة مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها نحو الريادة.

وأضاف نور الدين أن محاور المؤتمر الرئيسة تتمثل في:

المحور الأول: التكامل المعرفي بين العلوم.

المحور الثاني: أعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل.

المحور الثالث: التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

وينعقد المؤتمر بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج برئاسة الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر.