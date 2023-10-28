الشبراوى: مجريات الأحداث كشفت حكمة الرئيس السيسى والشعب بات واعيًا بحجم المؤامرة على مصر

أكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعي جيدًا معنى مسئوليته ولا ولم ولن يفرط يومًا في الأمانة التي أختاره لها المولى عز وجل، وقد أثبتت الأيام ومجريات الأحداث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قارئ جيد للتاريخ وعلى دراية كبيرة بأحداث الحاضر وصاحب بصيرة في استشراف المستقبل، وهو ما جعل من الحكمة عنوانًا عريضًا في تعامله مع الأحداث دون تقليل أو تهويل.

وأضاف المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن على صاحب كل بصيرة وبصر أن يعي مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصر وعلى الأمة الإسلامية والعربية، وأن المحاولات الخبيثة البائسة من البعض لاستدراج مصر، أملا في أن تقع فريسة بشباك الفشل والانهيار كدول أخرى باتت محاولات مكشوفة يراها الكافة بالعين المجردة، وأصبح الشعب المصري بأسره على دراية كاملة بمصير الدول المفككة والتي سرعان ما تحولت إلى دويلات وهو ما استدعى الروح المصرية رغم تعاطفها مع قضايا أمتها؛ إلا أنها أضحت أكثر حرصًا على بلدها متلاحمة مع جيشها داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعة راية الحفاظ على الوطن، وهو ما يفسر إدراك العقل الجمعي لطبيعة المؤامرة التي تستهدف مصر فكريًا وعسكريًا، وتقاطعت خلالها مصالح أطراف عدة رامية لهدف واحد ملخصه ضياع مصر، وهو الأمر الذي لم ولن يحدث بإذن الله الذي اختار لمصر رئيسًا أيده كشف له حقيقة الشخوص والأمور.

جدير بالذكر أن الطريقة الشبراوية الخلوتية، قد أصدرت بيان لها، أكدت خلاله أنها تدعم وتفوض الرئيس المؤيد من الله ورسوله الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعمًا وتأييدًا مطلق في اتخاذ الموقف والقرارات التي يتخذها، وأن أبناء الطريقة الشبراوية الخلوتية، في مصر والعالم العربي والإسلامي رهن إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعمين له مفوضينه في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ووحماية أراضيه.