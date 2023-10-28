"السويدي" يُناشد الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة

ناشد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء المجلس الأعلي للصناعة، لاستخدام كافة إمكانيات الدولة.

وأضاف "السويدي"، خلال كلمته في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، أن المشروعات الصغيرة دائمًا تواجه تحديات، والدولة ليدها إمكانيات كثير ة جدًا ولكن لا بد من التنسيق في استخدامها، موضحًا أن مقومات الدولة تشمل المنشآت، والصناعات الصغير

ولفت "السويدي"، إلى أن المواطن هو العامل الأساسي في تطوير الصناعة المصرية، موضحا أن الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية يعملون دائما على دعم الصناعات الصغيرة.