السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يكلف الدكتورة علا مصطفى للقيام بأعمال عميد كلية طب الأسنان

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتورة علا مصطفى محمد عمر وكيلة كلية طب الأسنان، للقيام بأعمال عميد الكلية لحين إتمام إجراءات تعيين عميد للكلية.

وتقدم الدكتور الخشت، بالشكر للدكتور هشام عبد الحكم عميد الكلية السابق، على جهوده في عملية تطوير الكلية خلال فترة عمادته، مشيرًا إلى أن الكلية سوف تستفيد من خبراته خلال الفترة القادمة في مشروعات التطوير بالكلية وعدد من المهام الأخرى.

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الخشت يعلن إطلاق جامعة القاهرة مبادرة "محو الأمية الكربونية" لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة علا مصطفى بضرورة أن يكون العمل داخل كلية طب الفم والأسنان في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تطبيق معايير الجودة، وأن الأولوية القصوى تتمثل في الوحدة والعمل بروح الفريق وإدارة الاختلافات في الرأي طبقا لقواعد الديمقراطية التشاركية، ووضع رؤية تتبنى سياسة خطط التطوير وتوفير مقومات تحقيقها وأن تكون ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع للتطوير يقوم على التكامل بين عناصره، كما يقوم على الحفاظ على التقدم المطرد في تحقيقه، مع مراجعة ما تم إنجازه وعمليات التقييم المستمرة من أجل تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

وفي سياق آخر أعلنت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إطلاق مبادرة "محو الأمية الكربونية" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدال الألمانية، لنشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل جامعة القاهرة وخارجها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مبادرة "محو الأمية الكربونية" تستهدف توعية وتثقيف منسوبي الجامعة حول مفهوم البصمة الكربونية وتأثيراتها البيئية والمناخية، وتعريفهم بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من هذه البصمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن المبادرة تشجع المشاركين على ابتكار حلول عملية مستدامة للتحديات البيئية المحيطة بهم.

كليه طب الأسنان مشروعات التطوير معايير الجودة تحسين مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة

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