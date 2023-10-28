السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان يدعو الأتراك للنزول في تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول رفضا للاحتلال

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومة الاحتلال لوقف حالة الجنون بعد القصف العنيف الذي استهدف قطاع غزة أمس السبت.

وقال أردوغان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سابقا: إن عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة باستمرار على غزة، والتي اشتدت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال: يجب على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها، وقال: اليوم أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي.

أمنستى: المدنيون فى غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بينما يصعب توثيق الانتهاكات

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن المدنيين في قطاع غزّة يتعرضون لخطر غير مسبوق، بينما يصعب توثيق الانتهاكات، حيث قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل سبلهم للاتصال. 

وقالت المنظمة في سلسلة منشورات عبر منصة (إكس): “يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة".

وتابعت: يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل.

وشددت منظمة العفو الدولية على "فقدان الاتصال بزملائنا في غزة، كما تواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات".

الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.

وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.

الرئيس التركى أردوغان الاحتلال قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

بعد ضغوط أممية وعربية.. تقرير يؤكد تغيرًا فى موقف الإدارة الأمريكية حيال غزة

مدير الصحة العالمية يُطالب بوقف إطلاق النار فى غزة: تحركوا الآن

"العسومى": تخاذل المجتمع الدولى شجع الاحتلال على التمادى فى جرائمه بغزة

انقسام بين المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية حول التصعيد فى غزة

بسبب التصعيد فى غزة.. تقرير أمريكى: أوكرانيا وروسيا تفقدان زخم الحرب

آخر أخبار غزة.. تحذيرات ومخاوف غربية من غزو إسرائيل للقطاع

الأمم المتحدة: قاتل شيرين أبوعاقلة جندى من وحدة دوفدوفان الإسرائيلية

قمة الاتحاد الأوروبى تدعو لإقامة ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل