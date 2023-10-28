أردوغان يدعو الأتراك للنزول في تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول رفضا للاحتلال

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكومة الاحتلال لوقف حالة الجنون بعد القصف العنيف الذي استهدف قطاع غزة أمس السبت.

وقال أردوغان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سابقا: إن عمليات القصف الإسرائيلية المتزايدة باستمرار على غزة، والتي اشتدت الليلة الماضية، استهدفت مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال: يجب على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون هذه وأن توقف هجماتها، وقال: اليوم أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سنعزز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي.

أمنستى: المدنيون فى غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بينما يصعب توثيق الانتهاكات

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن المدنيين في قطاع غزّة يتعرضون لخطر غير مسبوق، بينما يصعب توثيق الانتهاكات، حيث قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل سبلهم للاتصال.

وقالت المنظمة في سلسلة منشورات عبر منصة (إكس): “يجب إعادة تشغيل البنية التحتية للإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، على الأقل لتتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين الذين يتزايد عددهم بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للقصف الجوي والبري على غزّة".

وتابعت: يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجماتها العشوائية وغير المتناسبة التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، بما في ذلك أكثر من 3000 طفل.

وشددت منظمة العفو الدولية على "فقدان الاتصال بزملائنا في غزة، كما تواجه منظمات حقوق الإنسان عقبات متزايدة تصعّب توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية وقطع الاتصالات".

الاحتلال الإسرائيلي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق قطاع غزة.

وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين.