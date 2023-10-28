غدًا.. حلقة خاصة عن "ثغرة الدفرسوار" على شاشة "الوثائقية"

أعلنت قناة الوثائقية، عن عرض حلقة خاصة عن "ثغرة الدفرسوار"، مع الإعلامي أحمد الدريني، في تمام الساعة العاشرة من مساء غدٍ الأحد.

وروجت القناة الوثائقية للحلقة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ من خلال نشر البرومو، والتعليق عليه:"ثغرة الدفرسوار لم تكن مفاجأة للجيش المصري،

بطولة ينبغي أن نفتش في محطاتها، وأن تعرفها الأجيال".

وأضافت في تعليقها:"انتظروا حلقة خاصة عن ثغرة الدفرسوار مع أحمد الدريني، يوم الأحد المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية ثغرة الدفرسوار حرب أكتوبر 50 عامًا".

ثغرة الدفرسوار

ويستضيف الإعلامي أحمد الدريني، خلال الحلقة، عددًا من محاربي أكتوبر للتحدث عن هذه الثغرة وكيف كان لها دورا في تحول حرب أكتوبر وتعقيد مسار الأحداث.

https://fb.watch/nYr-CS96I7/?mibextid=Nif5oz

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض الفيلم الوثائقي "غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973" خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن احتفالات الذكرى الـ50 بنصر أكتوبر المجيد، ونشرت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" برومو الوثائقي "غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973".

https://fb.watch/nIKMbOpmT_/?mibextid=

وأعدت القناة "الوثائقية" خريطة خاصة للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر حرب أكتوبر، وذلك من خلال عدد من الأفلام الوثائقية التي تكشف كواليس الحرب وشهادات حقيقية من ضباط وجنود شاركوا في هذه الملحمة العظيمة.