حركة فتح: الاجتياح البرى لغزة ليس نزهة لإسرائيل لأنهم سيجدون جهنم تحت أقدامهم

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، والقيادي بحركة فتح، على تصريحات البيت الأبيض، بأنه لن يعلق على العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة، والأمر متروك للجيش الإسرائيلي، قائلًا: "إنه منذ البداية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال الدعم اللوجيستي والعسكري أو المادي، وهو الأمر الذي لمسناه جميعًا في كافة المناسبات".

قضية الاجتياح البري ليست نزهة

وأضاف الحرازين خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن منذ البداية تحدث وقال بأنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، ومن حقها أن تذهب باجتياح بري، ولكن يجب أن يُدرك الجميع أن قضية الاجتياح البري ليست نزهة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأنها لن تجد ما تريده، بل ستجد نارًا تخرج من تحت أقدامها، وهذا ما تخشاه دولة الاحتلال، لأن الاحتلال لديه تجربة سابقة في هذا الأمر في حرب 2014 عندما أعلن قادة جيش الاحتلال ليتحدثوا بأنهم رأوا جهنم من تحت أقدامهم عند محاولة جيش الاحتلال الدخول إلى حي الشجعية.