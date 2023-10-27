السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منددًا بالقصف المتواصل.. أحمد سعد: "فلسطين تنهار.. يا رتني وسطيهم"

أحمد سعد
أحمد سعد

اعرب النجم أحمد سعد عن حزنه الشديد لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 20 يوما.

ونشر “سعد” مقطع فيديو عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهر فيه حجم الدمار الذي تسببت فيه الهجمات الإسرائيلية على القطاع وذلك على نغمات أغنيته “خلصت حياتي” وعلق عليه: “فلسطين تنهار يا رتني وسطيهم”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة وانقطاع الإتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

 

أحمد سعد يدعم القضية الفلسطينية بأغنية “غصن الزيتون”

عبر الفنان أحمد سعد عن تضامنه مع القضية الفلسطينية وطرح اغنية بعنوان “غصن الزيتون” والتي تصف حال أهل غزة بعد تعرضها لهجوم الكيان الصهيوني المحتل.

و حققت الأغنية نجاحًا كبيرا وتصدرت ترند يوتيوب وهي من كلمات الشاعر الغنائي حسام طنطاوي و الملحن محمدي، والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو، وعازف الناي أحمد خيري.

و تقول كلمات الأغنية: 

"غصن الزيتون بدل ما بيغطيه الندي.. متغطى دمـــــ و الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم داير بيكتب على الحيطان "ارضى اهم" و الاقـــــصـــــى نادى و صوته فى نبرة ألم و مابين شـــــهـــــيـــــد و ما بين جريح بكي محمد و المسيح الـــــقـــــدســـــ راجعه لاهلها بنقولها بالعربى الفصيح بنادقكم تقطف وردنا اراضينا تطرح عزمنا مـــــقـــــاومـــــه حتى الانتصار الاقـــــصـــــى نفديه بـــــدمـــــنـــــا جاوبوا يا ناس .. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحـــــتـــــلال .. لو مهما طال الانتصار هو المصير جاوبوا يا ناس .. فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحـــــتـــــلال.. لو مهما طال الانتصار هو المصير هو المصير".

 

النجم أحمد سعد أحمد سعد الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين

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