هاشتاج "ستار لينك لغزة" يتصدر تويتر.. ومغردون: إبادة جماعية (صور)

حالة من التوتر والقلق إصابت الدول العربية بعدما انتشرت صور من قبل الإعلام الفلسطيني عن قطع الاتصالات عن قطاع غزة، وبدء اجتياح بري في الظلام بعد 21 يومًا من القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع بأكمله.

وأعلنت وسائل الإعلام في فلسطين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلًا عن قصف عنيف على عموم القطاع.

هاشتاج عودة الإنترنت لغزة

وتصدر هاشتاج بعنوان star link for gaza وذلك بعد الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، طالب فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي توصيل إنترنت عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة حتى لا يسمح العالم بالإبادة الجماعية.

وتعد "ستارلينك" هي طريقة لتوصيل الإنترنت لأماكن الحرب والدمار أو التي تم إصابتها بكوارث طبيعية ولكن استخدامه الأساسي يكون في حالة الحروب، من أجل منع الجرائم الإنسانية التي تحدث وقت قطع الكهرباء والإنترنت.

تصدر الهاشتاج

وتصدر الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث تفيد أداة جوجل تريند أنه في التاسعة مساء اليوم كان هناك 55 عملية بحث على هاشتاج "ستارلينك لغزة" و"شبكة مصر لغزة" في الدقيقة الواحدة، ولكن في العاشرة مساء وصلت إلى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة.

وتظهر الأداة مدى اهتمام المحافظات في مصر بالهاشتاج والمشاركة والبحث عليه، حيث أن محافظة القاهرة كانت الأكثر بحثًا بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم دمياط بموجب 93 عملية بحث في الدقيقة، ثم المنوفية 89 عملية بحث في الدقيقة، تليها جنوب سيناء 88 عملية بحث في الدقيقة وأخيرًا الجيزة 87 عملية بحث في الدقيقة.

وكان البحث على جوجل وفق الأداة بعدة مصطلحات منها: "قصف غزة، جنوب غزة، اللهم غزة وأهلها، بيت حانون بلدة، اللهم بردًا وسلامًا على غزة"، وكلها هاشتاجات غرد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وإلى الآن تم التغريد على هاشتاج "ستارلينك لغزة" بنحو 420 ألف تغريدة خرجت بموجب 138 مستخدم بحسب أداة social search.

ردود الفعل على إبادة غزة

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما يحدث بوصفه أنه إبادة جماعية، فقالت غادة: "يارب ليس لهم دونك معين أنصرغزة"، وكتبت نور السيد: "محتاجين إنترنت لغزة في أسرع وقت فيه إبادة جماعية بتحصل حاليًا".

وقامت بعض الحسابات بمشاركة فيديوهات توضح القصف العنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معلقين أنه على مدار أربع ساعات يتم قصف القطاع بشكل متواصل باستهداف للمدنيين.

وقال كريم محمود: "دا تطهير عرقي دي مش حرب في إبادة جماعية"، بينما قال وليد: "قطعوا عليهم الكهرباء والإنترنت عشان العالم ميشوفش الجرائم اللي بتحصل والإبادة الجماعية والاجتياح البري".