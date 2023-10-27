السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق فى مخزن أخشاب بمنطقة حلمية الزيتون

حريق
حريق

نشب حريق بمخزن خشب داخل ساحة جراج سيارات بميدان الحلمية وبالتحديد أمام محطة مترو الحلمية التابعة لمحافظة القاهرة، مما أسفر عن اشتعال 4 سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق.

البداية عندما تلقى رجال الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل مخزن خشب بساحة جراج سيارات بميدان الحلمية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدفوعة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق بمخزن خشب جراج سيارات ميدان الحلمية محطة مترو الحلمية محافظة القاهرة قوات الحماية المدنية

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