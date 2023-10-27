السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": نطالب بحماية فورية لموظفينا فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الجمعة، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، ومع المرافق الصحية والعاملين الصحيين وشركائها في المجال الإنساني على الأرض.

وقال في منشور له، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء.

واضاف: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة، ومع المرافق الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا في المجال الإنساني على الأرض.

وتابع: “هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء.. نطالب بالحماية الفورية"."

وفي السياق ذاته قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تؤيد وقف القتال للسماح بإطلاق سراح المحتجزين. 

وتابع في بيان له: “الولايات المتحدة تؤيد وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء للمدنيين هناك”.

70 من سكان غزة الصحة العالمية المجال الإنساني فقدت الاتصال

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