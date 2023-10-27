السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبد المنعم سعيد: "تصعيد كبير تشهده المنطقة.. والاجتياح قد يكون بالونة اختبار"

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها البرية على قطاع غزة أمر بالغ الخطورة، مشيرا إلى أنها قد تكون عمليات توغل خاطفة لمجموعات قوات خاصة تعود بعدها لحدود القطاع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن عملية الاجتياح تصعيد إسرائيلي قد يكون بالونة اختبار لحجم المقاومة التي ستقابلها القوات في شمال غزة،  وأيضًا اختبار لـ"حزب الله" لأنه كان يتحدث عن رد عنيف حال حدوث عملية برية.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، أن المنطقة على أبواب مرحلة حرجة فى هذه الحرب، مُشيرًا إلى ان الحروب السابقة تراوحت مدتها بين 4 و 6 أسابيع، وها نحن ندخل الأسبوع الرابع من تلك الحرب، ومعني ذلك أنه كلما تمر الأيام سيكون هناك سعي لحسم هذه المعركة.

هناك رأى عام عالمي صاخب جدا على هذه العملية

وأشار المفكر السياسي،  إلى أن مرحلة الحسم ربما تقترب هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لأن هناك رأى عام عالمي صاخب جدا على هذه العملية وما يشاهده من مشاهد مأساوية وعلى استمرار الحرب باشكاله المختلفة، وهناك أمور كثيرة مهددة الاقتصاد العالمي وصادر ات الطاقة، وأمور كثيرة دخلت مرحلة حرجه، لافتا الى أننا أمام حربين الحرب على غزة والحرب الروسية الأوكرانية وكلاهما حرج.

المفكر السياسي الإحتلال الإسرائيلي المقاومة الداخلية الحرب الخامسة غزة وحماس رأى عام عالمي

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