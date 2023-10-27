السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل خريطة أفلام السينما خلال موسم رأس السنة 2024

خريطة أفلام السينما
خريطة أفلام السينما

تستعد دور العرض السينمائي في مصر لاستقبال عدد من الأفلام السينمائية الجديدة والمقرر طرحها ضمن موسم أفلام الكريسماس ورأس السنة 2024.

ويشهد موسم رأس السنة السينمائي هذا العام منافسة شرسة لكبار نجوم الفن بأفلامهم الجديدة ويرصد الدستور الخريطة المبدئية لأفلام موسم رأس النسة 2024.

فيلم أنا وابن خالتي 

يطرح فيلم أنا وابن خالتي الذي يخوض بطولته النجم بيومي فؤاد والنجم سيد رجب وذلك في يوم 13 ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم بولموندو

استقر صناع فيلم "بلوموندو" والذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد على طرحه في دور العرض السينمائى خلال موسم رأس السنة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث  يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

فيلم أبو نسب

وتستقبل دور العرض السينمائى فيلم "أبو نسب" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام وذلك في شهر ديسمبر المقبل بعد أن كان مقررا عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2023 المنقضي.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسبل” في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر. ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم شماريخ 

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل عرض الفيلم في 25 ديسمبر المقبل ويجسد آسر ياسين ضمن أحداث فيلم "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش، والعديد من ضيوف الشرف.

 

فيلم القاهرة مكة

ويطرح فيلم "القاهرة مكة" والذي تخوض بطولته النجمة منى زكي في شهر ديسمبر المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات، وتدور أحداثه حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب. \

ويشارك في بطولة فيلم “القاهرة مكة” عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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