السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الباحث بالمركز المصرى للدراسات: مصر منذ التصعيد بالأراضى الفلسطينية تتحرك بأكثر من مسار

غزة
غزة

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تنطلق من خلال الثوابت التي تحكم موقف خلال التصعيد الراهن تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ حتى اليوم، مُتمثلًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية، ومجموعة من التحركات التي تتبناها مصر في المقاربة.

وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية، قائلًا إن مصر منذ التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابع من أكتوبر تتحرك في أكثر من مسار سواء كان سياسيًا أو أمنيًا أو إنسانيًا.

وتابع أن رؤية مصر لحل الأزمة الراهنة كانت قد طُرحت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل واضح في قمة القاهرة للسلام 2023، مُتجسدة في 3 مستويات رئيسية وهي استدامة إرسال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل، ودعوة الرئيس إلى الشروع في مفاوضات ومباحثات جادة لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

الباحث بالمركز المصري مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حقوق الشعب الفلسطيني القدس

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