الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“انقذوا غزة”.. الهلال الأحمر الفلسطينى يستغيث بالمجتمع الدولى من قصف الاحتلال

غزة
غزة

ناشد  محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأممية والدولية لحماية زملائه في الهلال الأحمر من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على وضع خطط أخرى للتدخل لإنقاذ المصابين في غزة جراء الأوضاع الكارثية.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انقطاع شبكة الاتصالات في غزة زاد الأمور تعقيدا ومنعنا عن التواصل مع زملائنا.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى

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