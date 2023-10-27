كولر يستقر على عودة ياسر إبراهيم إلى تشكيل الأهلى الأساسى أمام صن داونز

يخوض فريق كرة القدم بنادى الأهلى مرانه على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة «بريتوريا» الجنوب إفريقية، فى الثالثة عصر غد السبت، نفس موعد مباراته أمام صن داونز، المقررة إقامتها يوم الأحد، فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى.

ويحدد مارسيل كولر، المدير الفنى، ملامح تشكيل الأهلى الذى سيخوض اللقاء المرتقب أمام بطل جنوب إفريقيا، على ضوء مران اليوم، وفقًا للغيابات التى تطادر «المارد الأحمر»، على رأسها إمام عاشور وعمرو السولية وكريم فؤاد بسبب الإصابة، وأحمد عبدالقادر بسبب توتر علاقته مع الجهاز الفنى مؤخرًا.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى على عودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيًا فى الخط الخلفى أمام صن داونز، بجوار محمد عبدالمنعم، على حساب رامى ربيعة، خاصة بعد الأخطاء الفردية التى وقع فيها الأخير أمام سيمبا التنزانى.

وعكف «كولر» على دراسة فريق صن داونز بالتعاون مع جهازه المعاون، لتحديد مواطن القوة والضعف لدى الفريق الجنوب إفريقى، خاصة على ضوء الغيابات المتوقعة لدى المنافس، ويبحث المدرب السويسرى عن فك «عقدة» بريتوريا، وتعويض خسارته بنتيجة ٢-٥، فى دور المجموعات بالنسخة الأخيرة من دورى أبطال إفريقيا، قبل لقاء الإياب على استاد القاهرة، مساء الأربعاء المقبل.

ويعقد المدير الفنى للأهلى، وكابتن الفريق محمد الشناوى، مؤتمرًا صحفيًا قبل مران اليوم، للرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة. كما يحضر خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، الاجتماع الفنى للمباراة، من أجل تحديد الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما إلى أرض الملعب.

ووافق مارسيل كولر على رحيل أحمد عبدالقادر، جناح الفريق، فى يناير المقبل، لوجود أكثر من لاعب فى مركزه، والتخلص من أزماته مبكرًا، سواء عبر البيع النهائى أو الإعارة.

وترغب إدارة نادى الوكرة القطرى فى ضم «عبدالقادر» لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل ٨٠٠ ألف دولار، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٥ ملايين دولار، عقب انتهاء فترة الإعارة.

وتجرى مفاوضات حاليًا بين وكيل اللاعب وإدارة الكرة فى الأهلى، من أجل إنهاء كل إجراءات رحيله، بعد توتر علاقته مع مارسيل كولر فى الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، دخل محمد إسماعيل، مدافع فريق زد، دائرة الترشيحات داخل الأهلى، للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعرضت لجنة التخطيط اللاعب بالفعل على مارسيل كولر، ليكون بديلًا لمحمود متولى، مدافع «المارد الأحمر»، فى ظل تكرار إصاباته العضلية.

وطلب «كولر» منحه فرصة لحين الانتهاء من الدورى الإفريقى، لرؤية مدافع إنبى السابق المنتقل حديثًا إلى فريق زد، سواء فى مباريات فريقه بالدورى، أو عن طريق تقرير محلل أداء الفيديو، وسط تمسكه بضم مدافع جديد فى يناير المقبل.