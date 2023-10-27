الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز: لا تنازل عن قمة الدورى.. ونرفض تكرار سيناريوهات الماضى

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

عبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والحفاظ على قمة ترتيب الدوري.

وأوضح مدرب الفريق السماوي، أن المصري فريق محترم وقوي، وقدم مباريات قوية، وبيراميدز يرغب في أن يسير بخطى ثابتة دائما وأن يكون في القمة بشكل كامل منذ البداية.

وقال فتح الله: "الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين عن ضرورة عدم تكرار سيناريو المواسم السابقة، وخسارة نقاط في مباريات في المتناول، وبالتالي الفريق يلعب كل اللقاءات بهدف واحد وهو الفوز، سواء محليا أو قاريا".

وأشار إلى أنه لا بد من التطور من مباراة لأخرى رغم الغيابات الكثيرة، التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات مؤخرا.

وشدد المدرب على أهيمة توجيه التحية للاعبين على الروح العالية والانتصارات المهمة، لأنه في ظل الغيابات الكبيرة والمؤثرة فإن المجموعة الموجودة يثق الجهاز الفني فيها كثيرا.

واختتم: "المجموعة لديها القدرة على تحقيق شيء مميز هذا الموسم، وهدفنا واضح وهو التتويج بالألقاب المحلية والقارية مع احترامنا لجميع المنافسين".

ثلاثية ماييلي وفتحي تقود بيراميدز لقمة الدوري

وكان بيراميدز، حقق فوزا مهما على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 5/3، عصر اليوم الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الخامسة من دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

وقاد هذا الفوز السماوي، لاعتلاء قمة الدوري مؤقتا، برصيد 13 نقطة، لحين انتهاء منافسات الجولة الخامسة بالكامل، حيث يعد الفوز الرابع على التوالي لبيراميدز، في الجولات الأربع الماضية.

سجل ثلاثية بيراميدز، الكونغولي فيستون ماييلي هدفين في الدقائق 45+2 و85، ومصطفى فتحي في الدقيقة الـ48، بينما سجل هدفي المصري محمد الشامي وغيلاس غناوي، في الدقائق 82 و88 من عمر المباراة.

محمود فتح الله بيراميدز دوري نايل المصرى قمة ترتيب الدوري

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