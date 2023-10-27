الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد": القصف الإسرائيلي على غزة استكمال لسيناريو انتهاك القانون الدولي

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

أدان المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، القصف الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهجمات الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال تعد انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ومخالفة صريحة للأعراف والنصوص التي تضمنتها  القوانين الدولية التي طالما وجهت عقوبات على الدول التي تقوم باعتداء غاشم يقوم على ترويع الأبرياء من الأطفال والنساء دون رحمة أو تمييز.

وأكد موسى، في بيان له، أن هذه الانتهاكات تضاف لرصيد الوحشية والهمجية التي يتعامل بها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية ستظل مستمرة لدعم أشقائها الفلسطينيين في قضيتهم وأنها لن تظهر أي جهدا في الوساطة لتهدئة الأوضاع المتوترة التي ستترتب عليها عدم استقرار للمنطقة العربية بأكملها.

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ودعا رئيس حزب الغد، دول العالم، والمؤسسات الدولية، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانة الكيان الإسرائيل، فضلا عن أخذ ضمانة قوية على سلطات الاحتلال لتمكين مصر وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإغاثية، لإنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة بصفة مستمرة، تفاديا لتدهور الأوضاع الإنسانية، وما يترتب عليها من تفاقم الصراع واشتعال الأزمة أكثر.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد القصف الإسرائيلى قطاع غزة الهجمات الشرسة

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