حزب الغد: قمة القاهرة للسلام تحشد الجهود الدولية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، انطلاق قمة القاهرة للسلام اليوم، الذي عقدت بمشاركة دولية وإقليمية وعربية واسعة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة وجادة بشأن تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية.

وأكد رفض فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء إلى سيناء، أو أي مكان اخر خارج حدود أرضهم، مشيرا إلى أن العالم اليوم يجتمع على أرض مصرية لحشد التحركات العربية لصالح دعم القضية ومواجهة محاولات تصفيتها.

مصر مفتاح استقرار المنطقة

ولفت "موسى"، في بيان له، أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن مصر ستظل مفتاح الاستقرار في المنطقة، كما أنها تقود العالم اليوم وكافة التحريات دبلوماسية واسعة من أجل تهدئة الأوضاع في غزة ومحاولة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ونزيف المذابح الدموية التي يتلقاها الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء كل ساعة، واستشهادهم بدون اي ذنب.

وأكد رئيس حزب الغد، أن قمة السلام سيكون لها دورا كبيرا في توحيد كافة الجهود العربية والإقليمية والتنديد ذات الصوت المسموع أمام العالم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينين، ورفض فكرة التهجير نهائيا وعدم السماح بأي حوار إلا صوت العقل والتروي وضبط النفس وليس السلاح والدم والخراب.

كلمة الرئيس تؤكد ثبات الموقف المصري

وأضاف رئيس حزب الغد، أن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة أكدت على ثبات الموقف المصري تجاه أولوية مناقشة القضية الفلسطينية، ووضع حد لتصعيد الأوضاع في قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إيجاد سبل التحرك العاجل لوقف نزيف الخسائر وحفاظًا على أرواح المدنيين ورفع المعاناة التي تحملها سكان غزة نتيجة الانتقام الغاشم.