أكرم القصاص: المساندة الأمريكية لإسرائيل سر العنف الشديد فى الغارات الصهيونية الحالية

قال أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، إنه بناء على تصريحات فضائية “القاهرة الإخبارية”، فإن اليوم ستتكبد غزة الكثير من الشهداء والمصابين بسبب هذا القصف المكثف للقوات الإسرائيلية.

القصف الإسرائيلي المكثف

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن إسرائيل تتعمد ارتكاب المجازر البشرية في حق الشعب الفلسطيني من خلال قصف المباني المدنية، وكذلك قصف المستشفيات، ورغم هذه المجازر الصهيونية إلا أن المجتمع الدولي يقف موقف المشاهد السلبي الذي لا فائدة له.

وأضاف في حديثه، أن نتنياهو يلعب بجميع أوراقه ويحاول إبادة الشعب الفلسطيني بالكامل، خاصة أن المجتمع الدولي يسانده بصورة مخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وتابع: "الاجتياح البري تأخر، ويمكن القول إن نتنياهو خسر المعركة سياسيًا، حيث هناك غضب عالمي شعبي الآن مما يحدث في فلسطين".

الاجتياح البري

وأشار إلى أن التدخل الأمريكي هو السبب وراء معاناة الشعب الفلسطيني الآن، حيث هذه المساندة الأمريكية لإسرائيل أدت إلى حدة العنف هذه المرة عن الغارات التي كانت تقوم بها إسرائيل في السنوات الماضية.