الجمعة 27 أكتوبر 2023
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الدين لله

المفتى: هدم الآثار جريمة فى حق التراث الإنسانى (فيديو)

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هدم الآثار جريمة فى حق التراث الإنساني، لافتًا إلى أنه قديما كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، وبالتالي كان لابد من إزالتها وهنا مشروع هدمها. 

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "العلة وسبب الهدم هو اتخاذها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث فى عهد سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدونها، وبالتالي كان لابد من إزالتها، ومن بعدها لم تجد أحدا من أمة محمد يعبدون هذه التماثيل".

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واستكمل: "الآثار أصبحت تراثا إنسانيا واجبا الحفاظ عليه فى فترة الحرب والسلم، ومن يقوم بهدمها يرتكب جريمة إنسانية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية هدم الآثار جريمة

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