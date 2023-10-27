الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بمشاركة مصرية.. "أوابك" تبحث في الكويت تعزيز تعاون الدول العربية المصدرة للبترول

الاوابك
الاوابك

عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعها الـ167، بمقر الأمانة العامة بدولة الكويت، برئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، في إطار جهود المنظمة المستمرة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية المصدرة للبترول.

بمشاركة ممثل وزارة البترول المصرية فى المكتب التنفيذي للأوابك

وشهد الاجتماع حضور ممثلي المكتب التنفيذي من الدول الأعضاء في أوابك، بما في ذلك المهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول المصري.

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وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لأوابك، بالمهندس فرحات جميل عبد الله، ممثل الجمهورية العربية السورية، الذي شارك في اجتماع المكتب التنفيذي لأوابك للمرة الأولى. 

وقدم الأمين العام شكره لدولة الكويت على استضافتها الكريمة للاجتماع وقد أشاد بالجهود المبذولة من قبل الدكتور الشيخ نمر فهد الصباح، وكيل وزارة النفط، وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة لتسهيل عقد هذه الاجتماعات.

 مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة

يأتي هذا الاجتماع بعد أن ناقش عددًا من البنود المهمة، بما في ذلك مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، كما تمت مناقشة تطوير أعمال ونشاط المنظمة وإعادة هيكلتها لمواكبة التطورات في صناعة الطاقة، وذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري رقم 109/9. 

وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام بجهود أعضاء المكتب التنفيذي لأوابك في دعم تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها.

صناعة البترول والطاقة العربية

كما تم التوصل إلى توصيات هامة خلال الاجتماع سيتم تنفيذها من قبل الأمانة العامة لأوابك، وتشير هذه الأحداث إلى أهمية الدور الذي تلعبه أوابك في صناعة البترول والطاقة العربية وجهودها المستمرة نحو تحسين هيكلها وتعزيز تعاون الدول الأعضاء.

يُعد اجتماع الـ167 للمكتب التنفيذي لأوابك في دولة الكويت مناسبة هامة تبرز التعاون والتضافر الإقليمي في مجال صناعة البترول والطاقة.

كما تمثل هذه الاجتماعات منصة لتحسين هيكل المنظمة وضمان تنسيق الجهود المشتركة نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة.

تأتي هذه الجهود لتلبية التحديات والفرص المتجددة في مجال الطاقة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في أوابك، وذلك من أجل تحقيق أهدافها وضمان استدامة قطاع البترول والطاقة العربية.

أوابك منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الكويت العراق البترول

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