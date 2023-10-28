يبحث الكثيرين من المواطنين عن حالة الطقس اليوم السبت 28-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة مع التغييرات الجوية التي يشعر بها سكان كافة محافظات الجمهورية مع بداية فصل الشتاء والانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة في كافة الانحاء مما يحفز المواطنين على متابعة نشرة هيئة الأرصاد الجوية اليومية.

حالة الطقس اليوم السبت 28-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يعرض الدستور للقراء حالة الطقس اليوم السبت 28-10-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم في مختلف مجالات الحياة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، وذلك وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية من خلال الصور التي تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على منطقة جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومن المتوقع تشكل السحب الركامية الرعدية في حلايب وشلاتين، وشددت الهيئة على المواطنين ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تشهدها المنطقة.

وحذرت الأرصاد سائقي السيارات بتخفيض السرعة عند القيادة وتشغيل الكشافات الأمامية وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب وجود شبورة مائية وانعدام الرؤية والتأكد من ركن السيارة بعيدا عن الطريق الرئيسي.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 28/ 10/ 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 35 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 36 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.