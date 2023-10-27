الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

كلمة مندوب مصر كاملة بالأمم المتحدة: طفح الكيل مما يجرى لأهل غزة (فيديو)

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر كرّست جهودها ووقتها للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "لا نريد أن نكون شيطانًا أخرس سكت عن الحق في وقت تعزف فيه العديد من الأصوات عن قول الحق".

وأشار إلى أن الصمت لم يعد خيارًا، وأنه طفح الكيل إزاء ما يحدث لأهل فلسطين، موضحًا أن المطلوب هو أبسط القيم الأخلاقية وأبسط مبادئ القانون الدولي وأبسط الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح.

وشدد على أنه من البديهي عند تفجر النزاع وحالات التوتر أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وهو ما لا يمثل انحيازًا لطرف أو دعمًا للإرهاب، لكن لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد، والتأكيد على قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في صيانة أبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

ولفت إلى أن هذا الحق نسيه المتشدقون بحقوق الإنسان الذين باتوا مع تبريرات استمرار الحرب، متواطئين مباشرة في التجاوزات الحادثة.

وتُعقد منذ أمس، جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية.

ويركز النص على الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومساعدات إنسانية دون معوقات، ويحضّ كل الأطراف على حماية المدنيين.

 

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