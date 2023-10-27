الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: نحتاج لحوار يشمل الجميع لوقف التصعيد في غزة

غزة
غزة

قالت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة ليندا توماس، اليوم الجمعة، إننا نحتاج لحوار يشمل الجميع لوقف التصعيد في المنطقة

وأضافت أن قرارات روسيا والصين أحادية الجانب لن تساعد بالحل، مشيرة إلى أن المنطقة والعالم يمرون بأوقات مليئة بالمخاطر.  
 

جيش الاحتلال: يشن المزيد من الغارات 

 

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مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف الحرب على غزة سيجُر المنطقة لمعركة إقليمية مدمرة

وفي وقت سابقق، قال جيش الاحتلال إنه شن المزيد من "الغارات المستهدفة" داخل غزة لليلة الثانية على التوالي، بهدف تدمير البنية التحتية لحماس.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، بينما قالت مصادر لشبكة CNN يوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم في مفاوضات الرهائن، إلا أن القضايا لا تزال قائمة.

وفي غزة، قالت وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لمساعدة الفلسطينيين إن الغذاء والماء ينفدان، وأن القطاع "على شفا خطر صحي هائل".

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على المفاوضات لشبكة CNN إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات التي تقودها قطر لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن القضايا لا تزال قائمة.

وقال مصدر: "لقد حققنا انفراجة". لا تزال هناك قضايا قائمة، لكن المحادثات مستمرة، وما زلنا متفائلين”.
واضاف مصادر مطلعة  إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف تتواجد في الدوحة لعقد اجتماعات مع القيادة القطرية.

 ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش الصهيوني  أنه نفذ غارة بالدبابات في شمال غزة "في إطار الاستعدادات للمراحل القادمة من القتال".

واضاف جيش الاحتلال في بيان له  إن الغارات استهدفت البنية التحتية لحماس، بما في ذلك "مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، بالإضافة إلى إرهابيي حماس".

منجهتها، حذرت كالة الأمم المتحدة تحذر من الجوع والمرض يتحولان بسرعة إلى قضية رئيسية في غزة، وقال إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات في القطاع.

وقال فيليب لازاريني إن مستويات المساعدات الحالية "ليست أكثر من فتات"، ولن تحدث فرقا يذكر لأكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة. وبالإضافة إلى العيش في خوف من الغارات الجوية الإسرائيلية، قال لازاريني إن سكان غزة يواجهون الآن التهديد المتزايد المتمثل في الجوع والمرض.

وأضاف أن "غزة على شفا خطر صحي كبير، حيث تلوح مخاطر الأمراض في الأفق".
وقالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن تدخل ثماني شاحنات مساعدات أخرى إلى غزة. وقالت المنظمة في بيان لها إن فريقا مكونا من 10 أفراد من الطواقم الطبية وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر الحدود إلى غزة يوم الجمعة. وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر إن هذا سيوفر "جرعة صغيرة من الإغاثة، لكنها ليست كافية".

منذ 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 7300 شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله المستمدة من مصادر في القطاع الذي تسيطر عليه حماس. 

وأصيب أكثر من 18500 شخص. وقالت الوزارة إن 12 مستشفى من بين 34 مستشفى في القطاع لم تعد تعمل، مضيفة أن نحو 25 سيارة إسعاف دمرت.

الهجمات الاسرائيلية وزارة الصحة فلسطين غزة التفاوض أخذ الرهائن

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