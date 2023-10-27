مصر بالأمم المتحدة: أبسط مبادئ القانون الدولى والأعراف السياسية هو تحديد موقف واضح

أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن أبسط مبادئ القانون الدولي، الأعراف السياسية والدبلوماسية في حالات النزاع المسلح، هو تحديد موقف واضح ومباشر، لما يحدث في فلسطين.

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة، حسبما عرضت قناة "إكسترا نيوز"، أنه من البديهي عند تفجر التوتر وجولات التصعيد والنزاع أن تعمل المنظومة الأممية على وقف إطلاق النار، وذلك ليس انحيازًا لطرف وإنما لحقن الدماء البريئة والحيلولة دون المزيد من التصعيد وتأكيد قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها على صيانة أبسط حق في ميثاق حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

ولفت أن هذا الحق نسيه المتشدقون بحقوق الإنسان الذين باتوا مع التبريرات التي سمعناها لاستمرار هذه الحرب متواطئين مباشرة في التجاوزات التي نشهدها.