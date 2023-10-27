السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسبانيا: الاتحاد الأوروبى سيعقد مؤتمرًا لتجديد جهود حل الصراع فى غزة

غزة
غزة

قال بيدرو سانشيز، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، إن مجلس الاتحاد الأوروبي سيعقد مؤتمرا للسلام خلال ستة أشهر تقريبا لتجديد الجهود من أجل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال سانشيز، في بروكسل، إن إسبانيا ضغطت على الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، خلال اجتماع لحكومات الكتلة البالغ عددها 27 حكومة، لكن اللغة عارضتها بعض الدول.

وأضاف سانشيز أن الدول الأعضاء وافقت بدلا من ذلك على اقتراح إسبانيا لعقد مؤتمر للسلام إلى جانب الدعوة إلى "هدنة إنسانية" وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة، وإن محادثات تجري مع قبرص واليونان حول هذا الأمر.

وقال ماكرون، حسب رويترز، إن "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية".

 

txt

جيش الاحتلال: حماس تستخدم وقود مستشفيات غزة لتنفيذ ضربات عسكرية

 

وفي سياق متصل، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، مع مجموعة صغيرة من المراسلين الأجانب في تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال "جالانت" إن الهجوم البري على غزة سيكون طويلا وصعبا لأنه سيتطلب تدمير ما وصفه بشبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها نشطاء حماس.

وأضاف أن الغزو البري سيؤدي إلى مرحلة أخرى من القتال الأقل حدة، حيث تقوم إسرائيل بتدمير "جيوب المقاومة".

وجاءت تصريحاته بعد أن دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن التضاؤل السريع في إمدادات الوقود وسط مقاومة إسرائيل للسماح بدخول الوقود إلى غزة. وفي حديثه للصحفيين، قال "جالانت" إن إسرائيل تعتقد أن حماس ستصادر أي وقود يدخل.

وأكد "جالانت" أن إسرائيل تعتقد أن حماس تستخدم مولدات لضخ الهواء إلى أنفاقها التي يبلغ طولها مئات الكيلومترات، والتي تنبع من مناطق مدنية. وعرض على الصحفيين لقطات جوية لما وصفه بأنه ممر نفق تم بناؤه بجوار مستشفى.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنها لم تتمكن من تأكيد ادعاءات "جالانت" بشكل مستقل، وأنه لا يُعرف سوى القليل عن استخدام حماس للأنفاق والبنية التحتية الأخرى.

وفي حديثه في وقت سابق من يوم الجمعة، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني، إن الوكالة لديها "آلية مراقبة قوية" لضمان عدم تحويل المساعدات.

إسرائيل غزة بطولة تل أبيب 13 مؤتمر الدفاع

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة