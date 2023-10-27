جيش الاحتلال: حماس تستخدم وقود مستشفيات غزة لتنفيذ ضربات عسكرية

قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حركة "حماس" تستخدم المستشفيات لتنفيذ العمليات العسكرية بطريقة ممنهجة، مشيرًا إلى أن حماس تنفذ عملياتها من داخل المستشفيات لأنهم يعرفون أننا لن نفرق بين الإرهابيين والمدنيين.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس تدّعي أن إسرائيل تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى أن حماس تسرق من المواطنين في غزة الوقود وتستغله في أغراض عسكرية.

وتابع: "حماس تستغل الوقود في غزة لاستخدامه في بنيتها العسكرية".