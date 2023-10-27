السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة ناصر: 82 مليون جنيه حصيلة بيع 17 محلًا وصيدليتين

المهندس ياسر عبدالله
المهندس ياسر عبدالله

أشرف جهاز مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، برئاسة المهندس ياسر عبدالله، على تنظيم المزاد العلني الثالث بصفته رئيسا للجنة المزاد.

وحضر أعضاء اللجنة، المكونة من ممثلين لجهاز المدينة وممثل مجلس الدولة وممثل عن الوزارة المالية وممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قطاعي الشئون التجارية والعقارية والشئون المالية.

وعقد المزاد لبيع 11 محلا تجاريا و2 صيدلية، تتراوح المساحات من 15 مترا مربعا إلى 67 مترا مربع، و6 وحدات تجارية تتراوح المساحات من 49 مترا مربعا إلى 52 مترا مربعا  بمنطقة عمارات سكن مصر بالحي الأول والسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي. 

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وقد أعلن رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة عن أنه بلغت القيمة الإجمالية لبيع 17 محلًا تجاريا وإداريا وصيدليتين بالمدينة ما يقرب من 82 مليون جنيه. 

تفاصيل بيع 11 محلًا تجاريًا وصيدليتين 

وأوضح المهندس ياسر عبدالله أنه تم تأمين المزاد بواسطة الحماية المدنية وشرطة التعمير تحسبا لأي ظرف، موضحًا أنه حقق المزاد نجاحا كبيرا، وقد تراوح سعر المتر المربع في المحلات التجارية والصيدليات بين ٦٨ ألف جنيه إلى ١٠٠ ألف جنيه. 

وأفاد رئيس جهاز مدينة غرب أسيوط الجديدة "ناصر الجديدة" بأنه قد بلغت القيمة البيعية لمجموعها ٣٦ مليونا و٢٥٥ ألفا بأنشطة مختلفة، تتمثل فى سوبر ماركت وكافتيريا ومطعم وعطارة وعلافة وأدوات كهربائية ومخبز وحلواني،  بحيث يوفر أنشطة مختلفة ويساعد في تنمية المدينة. 

تفاصيل بيع 6 وحدات إدارية 

وأشار رئيس الجهاز إلى توفير الأنشطة المختلفة داخل المدينة تسهيلا على المواطنين، وتراوح سعر المتر المربع في الوحدات الإدارية بين ٢٠ ألف جنيه و٤١ ألف جنيه، وبذلك تكون وصلت القيمة البيعية لجميع الوحدات الإدارية إلى ٨ ملايين و٧٤٧ ألف جنيه بأنشطة مختلفة، والتى تتمثل في مكتب محاماة ومكتب إداري ومكتب ديكور ومكتب هندسي، لتوفير مختلف الخدمات بالمدينة، وبذلك تقدر القيمة البيعية لجميع المعروض بحوالي ٤٥ مليون جنيه. 

ناصر الجديدة 82 مليون بيع 16 محلا تجاريا إدارية

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