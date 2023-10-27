السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى شهر التوعية بأهميته.. ما هى شروط الاحتضان فى مصر؟

الاحتضان
الاحتضان

جاءت توجيهات القيادة السياسية، بضرورة توفير الحياة الأسرية السوية، للأطفال، بدلًا من تربيتهم في مؤسسات الكفالة، بنتيجة ممتازة، حيث ارتفع عدد الأسر التي تقوم باحتضان الأطفال بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، انطلاقًا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال، كما أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات؛ بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.

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الاحتضان

ويعتبر شهر نوفمبر المقبل هو شهرالتوعية عن أهمية الاحتضان، وزيادة الوعي، حيث يعتبر البديل الشرعي للتبني.

 

شروط الاحتضان في مصر

وتتيح مديرية التضامن الاجتماعي الحق للأسرة الكافلة في السفر للخارج مع الطفل أو بدونه، وذلك عن طريق تقديم موافقة كتابية. قبل تسليم الطفل لأي أسرة راغبة في احتضان طفل، تقوم هيئة التضامن الاجتماعي بعمل لجنة عمل بحث اجتماعي للأسرة. من أهم الشروط الواجب توافرها في الأسرة هي:

  1. يجب أن يكون أحد الزوجين مصريا، وأن تتماثل ديانة الأسرة مع ديانة الطفل.
  2. أن تتمتع الأسرة المحتضنة بالمستوى الأخلاقي والاجتماعي المطلوب.
  3. يمر على الزواج 3 سنوات على الأقل أو إثبات حالة العقم الدائم لأي من الزوجين.
  4. يجب أن يكون عمر الزوجين لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما.
  5. يشترط توافر الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية والاهتمام باحتياجات الطفل المحتضن.
  6. تقديم صحيفة حالة جنائية للأسرة المحتضنة.
  7. يشترط ألا يزيد عدد الأطفال لدى الأسرة المحتضنة على طفلين، أو أن يكونوا وصلوا لمرحلة يمكنهم فيها الاعتماد على النفس.
  8. أن تتوافر البيئة الصالحة لتربية الطفل من توافر مؤسسات طبية ورياضية وتعليمية ودينية.
  9. يجب أن تتمتع الأسرة بالقدرة المادية الكافية لتربية الطفل بشكل مناسب.
  10. الحفاظ على نسب الطفل مع أخذ تعهد كتابي من الأسرة المحتضنة بذلك.
  11. يشترط أن يكون الزوجان حاصلين على شهادات تعليم متوسط على الأقل، كما يمكن استثناء هذا الشرط وفقًا لرؤية لجنة البحث الاجتماعي.
  12. الخضوع إلى الدورة التدريبية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي.
  13. تقدم الأسرة الكافلة رعايتها للطفل المعني بدون مقابل مع إمكانية تخصيص هبة له من الأملاك حسب القانون.

 

القيادة السياسية الحياة الأسرية الكفالة الاحتضان فاقدي الرعاية

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