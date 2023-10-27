فى شهر التوعية بأهميته.. ما هى شروط الاحتضان فى مصر؟

جاءت توجيهات القيادة السياسية، بضرورة توفير الحياة الأسرية السوية، للأطفال، بدلًا من تربيتهم في مؤسسات الكفالة، بنتيجة ممتازة، حيث ارتفع عدد الأسر التي تقوم باحتضان الأطفال بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، انطلاقًا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال، كما أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات؛ بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.

الاحتضان

ويعتبر شهر نوفمبر المقبل هو شهرالتوعية عن أهمية الاحتضان، وزيادة الوعي، حيث يعتبر البديل الشرعي للتبني.

شروط الاحتضان في مصر

وتتيح مديرية التضامن الاجتماعي الحق للأسرة الكافلة في السفر للخارج مع الطفل أو بدونه، وذلك عن طريق تقديم موافقة كتابية. قبل تسليم الطفل لأي أسرة راغبة في احتضان طفل، تقوم هيئة التضامن الاجتماعي بعمل لجنة عمل بحث اجتماعي للأسرة. من أهم الشروط الواجب توافرها في الأسرة هي: