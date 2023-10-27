"خبراء الضرائب المصرية": تجربة المدن الصناعية توضح دور الإعفاءات فى جذب الاستثمارات

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الإعفاءات تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والارتقاء بالصادرات المصرية.

وأكد المحاسب أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، أن الصناعة إحدى أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.

وقال إن الإعفاءات الضريبية تسهم في تخفيف أعباء الصناعة، مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة، وخلق مزيد من الوظائف، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن مدينة السادس من أكتوبر بها حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات تقدر بـ90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل، وفي مدينة العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.

وأكد أن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة، وذلك يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلى جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وأشار "عبدالغني" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة 5 سنوات.

وقال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، وإن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات على توجيه الفائض إلى تحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، مما سيجعل مصر مركزا عالميا للصناعات الاستراتيجية.